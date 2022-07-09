15 مبادرة للرقابة المالية أبرزها مسابقات وأفلام للثقافة المالية

كتب هانى الحوتى

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر الوعي المالي والثقافة المالية، من خلال نشر الوعي الصحيح بشأن المنتجات والخدمات المالية المتوفرة، بما يمكن من تعزيز استخدام المواطنين لهذه الخدمات على الشكل الأمثل والآمن، كما يمكن تعزيز إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، وكيفية الاستفادة الذكية والآمنة من هذه الخدمات، ما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة، وتستهدف الهيئة إطلاق مبادرات لتحقيق تلك الأهداف، من خلال ما يلي:

1- الاهتمام بخلق حوار مجتمعي مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمشاركة في حلقات مناقشة قبل إصدار أي تعليمات رقابية بهدف خلق مزيد من التفاعل بين الهيئة والأطراف ذات العلاقة.

2- تطوير اختبارات الهيئة التأهيلية للأشخاص المسجلين بسجلاتها المهنية وغرس ثقافة التعليم المهني المستمر.

3- رفع مستوى التزام الأشخاص المرخص لهم بنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

4- تنظيم ورش عمل ومحتوى مرئي ومسموع لنشر الثقافة المالية ومبادئ حماية المتعاملين.

5- الإعلان عن مسابقات بجوائز رمزية لطلاب كليات الإعلام والفنون التطبيقية والفنون الجميلة لأحسن أفلام تعريفية قصيرة عن الأنشطة والأدوات المالية غير المصرفية والآليات المستحدثة، بعد تقديم برنامج توعية للطلاب بهذه الأنشطة.

6- الإعلان عن مسابقات بجوائز رمزية لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية والخاصة لبرمجة ألعاب إلكترونية توعوية ومحاكاة للشباب والأطفال عن الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد تقديم برنامج توعية للطلاب بهذه الأنشطة.

7- إنتاج عددا من الأفلام التوعوية القصيرة بهدف نشر الثقافة المالية.

8- غرس مبادئ التمويل والخدمات المالية غير المصرفية ضمن مناهج التعليم الأساسي والتجاري والجامعي لإرساء قيم الادخار والاستثمار وتهيئة المستثمر الصغير.

9- التواصل مع مراكز التدريب والهيئات التعليمية والمهنية المتخصصة لعقد وتنظيم الفعاليات والبرامج المتخصصة والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الأفراد والجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

10- توفير منصة من أجل تبادل الدروس المستفادة بشأن مختلف النماذج والخدمات المالية الرقمية ونهج الحماية التنظيمية وسبل تخفيف المخاطر في البيئات سريعة التغير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات المالية الرقمية، وتأثير التكنولوجيات الناشئة.

11- دعم المهتمين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية على المستويين المحلي والإقليمي للحصول على الدرجات العلمية والمهنية في هذا المجال من المعاهد والهيئات العلمية المتخصصة.

12- عقد الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتعريف بمبادئ الاستثمار المسؤول.

13- العمل على زيادة الإفصاحات الطوعية والتقارير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمناخ.

14- إصدار دليل إرشادي للمؤسسات المالية غير المصرفية عن الاستدامة لزيادة الوعي والتكامل والتواصل فيما يخص الاستدامة.

15- الإعلان عن مسابقة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لاختيار الشركات الأكثر تبنيا لمفهوم الاستدامة، وذلك لتشجيع الشركات على تبني هذا المفهوم.