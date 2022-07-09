وكيل "الحج والعمرة" لـ اليوم السابع: الوضع الصحى للحجيج جيد والتفويج يتم بمرونة

إيمان حنا

أكد المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لشئون خدمات الحجاج، لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الصحى لحجاج بيت الله الحرام جيد جدا، ولم تسجل حتى الآن أية إصابات أو تفشى لأمراض معدية أو حالات طوارئ.

وقد يلغ العدد الإجمالى للحجاج 916 ألفا و829 حاجا، وحرصنا أن تكون النسية الأكبر للحجاج القادمين من خارج المملكة، تعويضا عن العامين الماضيين اللذين اقتصر خلالهما الحج على المقييمين فى الداخل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف سعيد، فى تصريحاته، أن حركة الحشود وخطط التفويج وإدارة الحشود تتم بمرونة عالية، وتنظيم على أعلى درجة ونقدم كل الوسائل المتاحة للتسهيل على الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو الركن الثالث من أركان الحج الأربعة، وطلائع حجاج بيت الله الحرام يفدون للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضةً وسط منظومة متكاملة من الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم.

استطرد قائلا: نحرص على التأكد من التزام الوكالات بخططها ومهامها، مشددا على أن المملكة تحرص على تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الحجيج بجودة عالية، ولذا فقد بدأت الاستعدادات للموسم الحالى منذ فترة كبيرة بالتعاون بين عدة جهات، وعملنا على عدة محاور شملت الجوانب التقنية وخطط تشغيلية، وتجهيزات داخل الشاعر والوسائل التى تسهل انتقال ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة بشكل ميسر وآمن فى الوقت نفسه.

وأكد أن من أسباب نجاح خطة موسم الحج في مرحلته الأولى هو تعزيز الجودة والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة أساليب التكنولوجيا، فضلا عن حسن الإدارة والتعاون المستمر بين الجميع والتكامل بين الجهات المختلفة المشاركة فى الموسم.