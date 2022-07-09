اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 10:37 ص
أكرم القصاص
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وفاة رئيس أنجولا السابق دوس سانتوس.. وإعلان الحداد 5 أيام

السبت، 09 يوليه 2022 10:02 ص
وفاة رئيس أنجولا السابق دوس سانتوس.. وإعلان الحداد 5 أيام أنجولا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأنجولي الحالي، جواو لورنكو اليوم السبت الحداد الوطني لخمسة أيام، غداة وفاة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس - الذي ترأس البلاد لمدة 38 عاما - في أحد المستشفيات ببرشلونة .


وأعلنت السلطات الأنجولية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (فرانس 24 ) الإخبارية - "(بألم شديد) وفاة دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما"، مؤكدة أنها تنحني بأكبر قدر من الاحترام والتقدير لهذه الشخصية التاريخية التي قادت بوضوح وإنسانية مصير الأمة الأنجولية في أوقات صعبة جدا .


وكانت عائلة دوس سانتوس قد كشفت مطلع الشهر الجاري أن رئيس الدولة السابق أصيب "بتوقف القلب والتنفس"، وقد نقل منذ ذلك الحين إلى العناية المركزة في المستشفى.


أنجولا

حداد فى أنجولا

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