اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص

السبت، 09 يوليه 2022 09:42 ص
وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.
 
وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من اليوم السبت الموافق9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1443، أعاده الله على عمال وشعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
وقال وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مِثلى هذا الأجر.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

القوى العاملة

إجازة عيد الأضحى

مدة إجازة عيد الأضحى

إجازة العيد



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