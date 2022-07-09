وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بدعم شعب جنوب السودان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب جنوب السودان، وذلك خلال تهنئته في ذكرى اليوم الوطني لجنوب السودان ومرور 11 عاما على الاستقلال.



وقال بلينكن - في بيان صحفي بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - ، اليوم السبت إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب جنوب السودان"، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع الحكومة الانتقالية ومجتمع مدني حر ومنفتح وشركاء إقليميين ودوليين لخلق طريق نحو مستقبل ديمقراطي.



وتابع قائلا "نحن ندعم جهود شعب جنوب السودان لبناء سلام دائم وخلق مجتمع يتسم بالكرامة والفرص والازدهار".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أننا نواصل حث قادة جنوب السودان على تحقيق تطلعات شعوبهم واتخاذ خطوات ملموسة لبناء خدمة أمنية موحدة تحترم حقوق الإنسان ولإنشاء إدارة اقتصادية شفافة وخاضعة للمساءلة بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية وبيئة مواتية لدعم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".