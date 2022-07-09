وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء المنعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية - علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.