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واشنطن: على الصين ألا تكون محايدة بشأن الحرب بأوكرانيا.. وملتزمون بالتعامل مع بكين

السبت، 09 يوليه 2022 10:09 ص
واشنطن: على الصين ألا تكون محايدة بشأن الحرب بأوكرانيا.. وملتزمون بالتعامل مع بكين بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والصين مفيدة للعالم أجمع، موضحا أن الصين تتعاطف مع الدعاية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن على الصين ألا تكون محايدة بشأن الحرب في أوكرانيا، متابعا: ملتزمون بالتعامل مع الصين.

وتابع أنتونى بلينكن: بحثت مع وزير الخارجية الصيني وانج يي التحديات التي تواجه العالم، مستطردا: بحثت مع نظيري الصيني الملفات الخلافية ووسائل تقليص المخاطر.

وقال وزير الخارجية الروسى: تحدثت مع نظيري الصيني عن الوضع في تايوان، متابعا: محادثاتنا مع الصين كانت مفيدة وبناءة.

وأضاف أنتونى بلينكن: عبرت لوزير الخارجية الصيني وانج يي عن قلقنا من تحالف الصين مع روسيا.

 


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