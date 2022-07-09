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هيعيدوا مع أسرهم.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 12:46 م
هيعيدوا مع أسرهم.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة عيد الأضحى عفو رئاسى، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شكل قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
   
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
 
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 
الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى (1)
الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى (1)

الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى (2)
الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى

الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى (3)
الافراج عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى 
 

عفو

عفو رئاسي

سجون

الداخلية

عفو عن مسجونين

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