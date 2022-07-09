هيئة المعارض المصرية تعلن الموافقة على 129 معرضا خارج مصر

كتب - إسلام سعيد

أعلنت هيئة المعارض والمؤتمرات، الترخيص لعدد 129 معرضا خارج مصر، و177 معرضا داخل مصر بإجمالي 306 تصاريح لمعارض.

كما نجحت الهيئة في تنظيم 265 معرض بنظام اشتراك مجمع منهم 214 معرض متخصص، و51 معرض دولي عام ومنتجات بالإضافة إلى 120 معرض كاشتراك منفرد لعدد 750 شركة وتنظيم 276 معرض داخليتنظيم 39 حفل و26 مؤتمر. تطوير المبنى الإداري بمركز المؤتمرات وشبكة كهرباء صالات العرض، تطوير مجمع صالات العرض وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بها.

ومن جانب آخر أشار تقرير هيئة المعارض إلى العمل على مشروع رفع كفاءة نظام الحريق بصالة الاستثمار وصالة 19، وإعادة تأهيل قاعات المؤتمرات (خوفو، منقرع، خوفو).