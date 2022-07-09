نص خطبة عيد الأضحى المبارك 2022.. وموعد صلاة العيد فى القاهرة والمحافظات

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة عيد الأضحى المبارك اليوم، السبت، وفقا لموضوع الخطبة الذى نشرته وزارة الأوقاف، في وقت سباق عبر موقعها الإلكترونى، ضمن خطة الوزارة لنشر نص خطب الجمعة وخطب العيد، ليستعين بها أئمة المساجد نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وفيما يلى نص خطبة عيد الأضحى المبارك:

خطبة عيد الأضحى المبارك

خطبة عيد الأضحى المبارك

خطبة عيد الأضحى المبارك

تكبيرات العيد وتصدح المساجد والساحات بتكبيرات العيد، ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة لـ " تكبيرات العيد " وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).



تكبيرات العيد

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك، مترجمة للغة الإنجليزية وعدد من اللغات الأخرى، وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث كانت خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022 بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022 بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، في تصريحات له أمس الجمعة، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

موعد صلاة عيد الأضحى

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23