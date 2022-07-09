نصائح لمرضى النقرس لتناول اللحوم فى عيد الأضحى.. أبرزها ممارسة الرياضة

فاطمة ياسر

مرضى النقرس يعانون من ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الجسم، ولذا نجد الأطباء ينصحون المرضى بتجنب تناول اللحوم لأنها تتسبب في تعرضهم للنوبات الشديدة المرتبطة بهذا المرض، كالتورم الشديد، واحمرار في بعض أماكن الجسم، وألم يصعب تحمله.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أبرز وأهم النصائح التي يجب علي مرضي النقرس اتباعها خلال احتفالهم بعيد الأضحي دون تعرضهم لأي مضاعفات صحية، ومنها:

ابتعد عن اللحوم

للأسف مرضي النقرس عليهم تجنب تناول اللحوم، والسبب أنها تحتوي علي نسبة عالية من البيورين الذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة حمض اليوريك بالدم، ولكن يمكنهم تناول قطعة صغيرة.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تعد من الأمور الجيدة التي تساهم في انخفاض حمض البوليك واليوريك في الجسم، ولذا فمرضي النقرس الذين يمارسون الرياضة تقل لديهم التعرض لأي انتكاسات مرتبطة بالمرض.

تناول الماء

مرضي النقرس عليهم الإكثار من تناول الماء، لأنها تساهم في تنظيم نسبة حمض البوليك وتحد من ارتفاع نسبته عن طريق طرده.

أكثر من تناول الفواكه والخضراوات

فتجنب مرضي النقرس لتناول اللحوم يجعل خيارهم الأفضل للطعام هو الفواكه والخضروات، وخاصة الغنية باللألياف، ولذا عليك تناول هذه الأطعمة والحفاظ علي صحتك.