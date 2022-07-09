نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مواقع عدد من المشروعات بمركز الداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، عدد من المشروعات الجارية بمركز الداخلة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لها، يرافقها نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقدت نائب المحافظ المواقع المخصصة لإنشاء مقر للنيابة الإدارية والمدرستين اليابانية والفندقية، ووجهت بالتأكد من ملائمة المساحات المخصصة للأغراض والتوسعات المستقبلية بكل موقع.

كما استكملت جولتها بتفقد موقعي إنشاء مكتبة مصر العامة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة، موجهًة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة البدء في أعمال التنفيذ لتوفير خدمات لائقة لذوي الهمم من أبناء المركز والمراكز المجاورة، تخفيفًا عنهم من مشقة الانتقال للحصول على الخدمات اللازمة.