نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، عددا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غباره).

وذلك لتلقى التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان في مقدمة المهنئين نيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، والانبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية .

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات الأوقاف، والأزهر الشريف، ورؤساء الأحياء، ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات، والقيادات التنفيذية .

وخلال استقبال المهنئين، أكد " عصام " ان المصريين دائما نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدما التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما القي الشيخ جمال علي ممثلا عن مديرية الأوقاف بالإسماعيلية كلمة أكد خلالها، علي وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائما في الشدائد، وتلاحمه ووحده صفه في الأعياد.

كما القي ممثلي الدين المسيحي كلمات ،أكدوا خلالها علي وحدة الشعب المصري ، مقدمين التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعا.

وحرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، علي الترحيب بضيوف المحافظة، وتوجيه التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر تقنيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة.



جانب من استقبال المهنئين فى الإسماعيلية



جانب من استقبال المهنئين فى الإسماعيلية



جانب من استقبال المهنئين فى الإسماعيلية