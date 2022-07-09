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"مياه القناة": جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها أول أيام عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 12:14 م
"مياه القناة": جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها أول أيام عيد الأضحى محطات المياه
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.
 
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إلى متابعته المستمرة مع رؤساء القطاعات والمناطق وغرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعته كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".
 
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.
 
وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك.
 
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها في عمليات ذبح الأضاحي، كما شملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.
 

 


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