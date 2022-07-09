"مياه الفيوم": توصيل المياه لـ6500 أسرة من الأسر الأولى

الفيوم رباب الجالى

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الفيوم، بأن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لما يقرب من 6500 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك على مدار العام المالى السابق وذلك تأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأكد أن الشركة تقوم بدراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود مثل الجمعية ذلك للتأكد من احقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأوضح أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتوقيع عدد 81 بروتوكول مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني موجها الشكر إلى هذه المؤسسات المحترمة التى تسعى جاهدة لرفع العبء عن كاهل غير القادرين.