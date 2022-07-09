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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية

السبت، 09 يوليه 2022 01:00 ص
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية)، فيما أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت 9/7/2022م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022  فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

القاهرة 5:26
 
الجيزة 5:26
 
الإسكندرية 5:28
 
بورسعيد 5:19
 
السويس 5:21
 
العريش 5:13
 
الطور 5:20
 
سانت كاترين 5:18
 
طابا 5:13
 
شرم الشيخ 5:19
 
دمنهور 5:27
 
طنطا 5:25
 
المنصورة 5:23
 
الزقازيق 5:24
 
بنها 5:25
 
شبين الكوم 5:26
 
كفر الشيخ 5:25
 
الفيوم 5:29
 
بنى سويف 5:28
 
المنيا 5:32
 
أسيوط 5:33
 
سوهاج 5:32
 
قنا 5:29
 
أسوان 5:32
 
أبو سمبل 5:41
 
مرسى مطروح 5:39
 
الغردقة 5:22
 
الخارجة 5:40
 
الإسماعيلية 5:20
 
دمياط 5:20
 
السلوم 5:47
 
نويبع 5:15
 
حلايب 5:21
 
شلاتين 5:23

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