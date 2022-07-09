مواطنو الإسكندرية يحتفلون بعيد الأضحى على طريق الكورنيش.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، لتوافد المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، على طريق الكورنيش في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد طريق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، توافد آلاف المواطنين، في أول أيام عيد الاضحي المبارك، للاحتفال بالعيد وسط حالة من البهجة والسرور، وحرص العديد من مواطني المحافظات المجاورة على التوافد بالشواطئ والمتنزهات وحديقة الحيوانات في الإسكندرية، للاستمتاع بالبحر والعيد معًا.

وتزاحم المواطنون على طريق الكورنيش و المتنزهات والحدائق والمناطق الأثرية السياحية، حيث شهدت منطقة القلعة زحاماً كبيراً خاصة بعد منتصف النهار وغلب على زائريها الوافدين من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية، واستقبلت الحدائق والمناطق الأثرية والشواطئ الآلاف من الزائرين للاستماع بطقس الإسكندرية .

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء تكثيف أعمالها من رفع كفاءة الشواطئ والحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.