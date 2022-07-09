اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 09:55 ص
أكرم القصاص
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مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات مع الجيش اليمنى غربي مأرب

السبت، 09 يوليه 2022 09:06 ص
مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات مع الجيش اليمنى غربي مأرب الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

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لقي قيادي ميداني حوثي وعدد من عناصر الحوثي مصرعهم إثر مواجهات اندلعت عقب شن الحوثي هجوما على مواقع القوات الحكومية غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن القيادي الميداني في صفوف الحوثي المدعو عبد الوهاب الحوري، والمكنى بـ"أبو حرب"، لقي مصرعه وعددًا من مرافقيه خلال مواجهات مسلحة اندلعت بجبهات غربي مأرب.

وأضافت المصادر أن القيادي وصل قبل نحو 48 ساعة من الهجوم الفاشل، على رأس تعزيزات عسكرية دفعت بها جماعة الحوثي عبر العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها إلي جبهات الكسارة ورغوان والمشجح غرب ومعسكر أم ريش وذنه جنوب ‎مأرب.

يأتي هذا التصعيد العسكري ضمن سلسلة خروقات حوثية للهدنة الأممية التي تنتهي مرحلتها الثانية في الثاني من أغسطس القادم.


اليمن

الجيش اليمنى

جماعة الحوثى

الإرهاب فى اليمن



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