مقتل شاب خلال مشاجرة بالمحلة وأسرة القتيل تشعل النيران في منزل الجانى

الغربية: مصطفى عادل

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب على قتل آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، ما دفع أسرة القتيل لإشعال النار فى منزل الجانى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولتهم فى إشعال المنزل الثانى والسيطرة على الموقف.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب فى مشاجرة بقرية شبرا بابل مركز المحلة واشعال اسرة القتيل النار فى منزل لعائلة الجاني.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى "ت.ع.ا" على يد المتهم ويدعي"م.ع.ش" إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات بينهما، وعلى إثر ذلك قام أقارب القتيل بالتوجه لمنزل لعائلة الجانى واشعال النيران فيه وتوجهوا لمنزل الثانى وقام رجال الشرطة بتفريقهم ومنعهم وتم فرض كردون أمنى فى القرية وتم القاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.