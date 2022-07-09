مفتى روسيا: ندعو الله لإنقاذ البشرية من المصائب والمتاعب

وكالات

صلى مسلمو روسيا، اليوم السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أجل أن ينقذ الله البشرية من المصائب والمتاعب ويجنبها شر النازية.

وشدد المفتي على أن المسلمين يصلون من أجل ذلك ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا أولئك الذين يؤدون فريضة الحج في المملكة العربية السعودية اليوم.

وقال المفتي عين الدين: "أتمنى لكل إخواني المؤمنين، ولكل أبناء الوطن، السلام والازدهار، والصحة"، مضيفا أن المسلمين في روسيا سيصلون من أجل الخير للمواطنين في روسيا، بما في ذلك رفاه وصحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.