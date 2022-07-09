اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 09:07 م
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مصرع فتاة بسبب لدغة "دبور" في الغربية

السبت، 09 يوليه 2022 08:27 م
مصرع فتاة بسبب لدغة "دبور" في الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت فتاة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها اليوم، بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، وذلك بعد تعرضها للدغة حشرة واصابتها بحساسية حادة أدت إلى وفاتها داخل المستشفى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية أخطارا من مركز شرطة السنطة، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنطة المركزى بوصل فتاة تدعى " سهرع إ ال " تبلغ من العمر 29 سنة متأثرة بإصابتها بلدغة "حشرة دبور " حيث سقطت مغشيا عليها من أثرها وتم نقله على الفور المستشفى العام لمحاولة إنقاذها إلا أنها توفيت بعد يومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

 


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