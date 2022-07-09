اليوم السابع
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مصرع عامل إثر سقوطه فى خزان إحدى قرى الشرقية

السبت، 09 يوليه 2022 09:58 ص
مصرع عامل إثر سقوطه فى خزان إحدى قرى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى عامل في بداية الثلاثينات مصرعه، إثر سقوطه في خزان ناحية قرية عرب درويش بالشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "هشام ع ح "30عاما عامل مقيم قنا، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاته إثر سقوطه بخزان ناحية قرية عرب درويش،دايرة مركز شرطة فاقوس،تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث الأولية حول الواقعة.

 

 


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مستسفي فاقوس المركزى

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