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مصرع طالب سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثانى في بنى سويف

السبت، 09 يوليه 2022 12:13 م
مصرع طالب سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثانى في بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى، سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
 
دلت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.
 
 
 
 

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