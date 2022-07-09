مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخصين واصابة 16 اخرين، باصابات متفرقة ومختلفة .

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين لمستشفي سفاجا المركزي، والجثتين بثلاجة حفظ الموتي بنفس المستشفي، وأوفد الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، و الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ

علي رأس فريق طبي لتقديم يد العون والمساعدة فى علاج المصابين وتقديم الاسعافات لهم بمستشفي سفاجا المركزي.

كما تبين أن الجثتين هما نهلة أحمد، مكاريوس جهاد، والمصابين من نور حماده جابر، حماده جمال فهيم، شريف نادر فهيم، ايمان عدلي محمد، ماريا لويس فريد محمد ابو المجد امين، صلاح على صلاح، بيشوي لويس فريد، لويس رؤوف رؤوف، أحمد محمد عبد الله، على صباح احمد، ابانوب لويس فريد، مكاريوس مجلع عريان، ماريو جميل دانيال .