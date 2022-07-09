مصدر عسكري سريلانكى: الرئيس راجاباكسا تم اصطحابه إلى بر الأمان

وكالات

قال مصدر عسكري إن الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكسا، تم اصطحابه إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح قصر الرئيس.

وأكد التلفزيون الرسمي السريلانكى، أن متظاهرين اقتحموا مقر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في العاصمة.

وفى وقت سابق أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، الثلاثاء، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أنه لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.