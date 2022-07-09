مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الأسر والأطفال لقضاء أول أيام عيد الأضحى.. صور

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ عددا كبيرا من الأسر والأطفال والفتيات والشباب بالألعاب والهدايا لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى الفترة المسائية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب " إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة، وإبراز دور مراكز الشباب فى الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضياً، وثقافياً واجتماعياً من خلال برامج الوزارة وتحقيق رسالتها بترسيخ مفهوم مراكز الشباب ومراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف محروس، استطاعت مراكز شباب كفر الشيخ جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهى للطلائع والشباب "، بالفترة الصباحية والفترة المسائية، ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة فى نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، ويوم ترفيهى بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وبتوجيهات من القيادة السياسية جعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.