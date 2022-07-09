مراكز شباب الجمهورية تستقبل المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك 

تقرير خاص

شهدت مراكز الشباب إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، بجميع محافظات الجمهورية، حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تضمنت الاحتفالية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد ، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية .

كما حرصت مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية داخل مراكز الشباب ، وتكثيف الأنشطة بها بوجود مشىرفى الأنشطة داخل هذه الهيئات الشبابية ، والاهتمام بالطلائع والشباب المترددين عليها وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظات .

وصرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة وجهت بفتح مراكز الشباب بالمديريات وإطلاق الاحتفالات والفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " ، وعمل يوم ترفيهي للطلائع والشباب ، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى العديد من المناسبات ، موجها سيادته برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

كما أكد «صبحي» على إتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد ، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيراً إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب خلال إجازة العيد .