مراكز الشباب بالطود تستقبل الأطفال مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يتم تنظيم الفعاليات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن الاحتفالية فى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة المعنيين ومديرى مديريات الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ بالوزارة والمديريات لمتابعة تنفيذ الفعالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، كما أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب، وتوزيع الهدايا على الأطفال والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة.















