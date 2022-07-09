مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى مجازر الحبيل وأرمنت وإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، جولات مكوكية لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة، وذلك لاستقبال وذبح الأضاحي يوميا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانًا للمواطنين وأصحاب الأضاحي.

وخلال الجولات تفقد الدكتور فتحى سلمى المجزر بالحبيل والكشف على اللحوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن اوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور سامح الضوي والدكتور شادي زكريا أطباء المجازر، وبالاشتراك مع اللواء على شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير فرع مؤسسة الأورمان بالأقصر، وحسين يونس مسؤول مؤسسة مصر الخير بالأقصر، ومحمد حسن محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية الحبيل ومؤسسة بوابتك الخير بالأقصر.

كما قام الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنه البيطرية، بالاشتراك مع الدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، وكيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، كما قام الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع الدكتور صلاح مدير مجزر إسنا، بمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر إسنا العمومي ومجزر الكيمان ومجزر الدير بمركز إسنا، وتم الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح مجاناً بدون مقابل، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء ومنع التلوث البيئي.



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (1)



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (2)



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (3)



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (4)



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (5)



مدير بيطري الأقصر يتفقد ذبح لحوم الأضاحى فى المجازر (6)