مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تبدأ فى ذبح 420 أضحية

الغربية عادل ضرة

بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك فى الانطلاق لذبح 420 أضحية داخل شبشير الحصة المعتمد من وزارة الزراعة تحت إشراف الطب البيطري.

أشار شيخ العرب عبدالله، وكيل وزارة التضامن بالغربية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

واكد أن لحوم الأضاحى البلدية التى يتم توزيعها فى محافظة الغربية تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم فى شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة فى المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين فى هذه المجازر.

وفى اطار متصل افاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه سيتم اليوم استهداف قرى كفرسبطاس واخناواى ومنشاة جنزور بطنطا، وقرى بلاوى وعزبة مبارك وشبرابيل وتطاى وبلكيم وميت يزيد مركز السنطة.

وأوضح شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل فى ذبح رؤوس المواشى بالبرازيل ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية وان حصة محافظة الغربية 50 الف كيلو لحوم، وأنه توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة .