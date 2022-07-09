اليوم السابع
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محافظ دمياط تعلن تشغيل السينما الصيفية بدعم من وزارة الثقافة

السبت، 09 يوليه 2022 12:32 ص
محافظ دمياط تعلن تشغيل السينما الصيفية بدعم من وزارة الثقافة سينما الأندلس
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن اسئناف عمل سينما الأندلس الصيفية ،وذلك وفقا لمبادرة اطلقتها وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتحتضن السينما أمسيات فنية وسينمائية تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الثالثة فجرا بسعر مدعم 35 جنيه للتذكرة .
 
واشارت محافظ دمياط، إلى أن السينما تستقبل رواد المدينة خلال عيد الأضحى المبارك و طوال فصل الصيف لعرض أحدث الأفلام السينمائية وذلك فى إطارالمشروع الذى اطلقته الوزارة " سينما الشعب " ، منوهة إلى أن سينما الأندلس تُعد مركز إشعاع ثقافة ومتنفس لابناء المدينة وروادها منذ سنوات.
 
 
وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لكافة الأنشطة الثقافية والتنويرية، مشيرة إلى ما تم تحقيقه من تعاون لاستئناف عمل السينما بعد توقفها خلال جائحة كورونا بعد إجراء الصيانة اللازمة لها ،لافتة الى أنه تم وضعها على قائمة التطوير التى ستعمل عليها الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والفنية. 
 
 

وزارة الثقافة

وزير الثقافة

ايناس عبد الدايم

محافظ دمياط

رأس البر



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