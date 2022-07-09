محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد على الأطفال.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، ساحة الشهداء بحي الشرق، وذلك خلال مشاركته لأبناء بورسعيد مظاهر الاستمتاع بالعيد، وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بميدان الشهداء، وقدم التهنئة للمواطنين من أبناء بورسعيد وأبناء المحافظات الأخرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى محافظ بورسعيد للزائرين قضاء عطلة سعيدة والاستمتاع بالحدائق والمتنزهات والمعالم السياحية المميزة بالمحافظة، وحرص اللواء عادل الغضبان على توزيع الهدايا علي عدد من الاطفال المتواجدين بالميدان، وسط أجواء من الفرحة والسعادة والاحتفالات.

وأعرب المواطنون المتواجدون بساحة الشهداء عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد وحرصه على مشاركة ابناء المحافظة الاحتفال بالعيد ، مشيدين بالواجهة الجمالية والحضارية لبورسعيد و الطفرة الملموسة على كافة الأصعدة.

وتشهد ساحة الشهداء "ميدان المسلة" في أول أيام عيد الاضحى المبارك توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، للاستمتاع بساحة الشهداء وتجمع المئات من حمام السلام، وقامو بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ بورسعيد في نهاية اللقاء.



محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد علي الأطفال



محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد علي الأطفال



محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد علي الأطفال



محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد علي الأطفال



محافظ بورسعيد يتفقد ساحة الشهداء ويوزع هدايا العيد علي الأطفال