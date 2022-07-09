محافظ بنى سويف يشهد أعمال ذبح الأضاحى بمجزر أهناسيا بأول أيام عيد الأضحى.. صور

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عملية ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا،صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك ،بحضور واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام ، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوى مجلس النواب، المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، أمل حسن وكيل وزارة التضامن،والدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطري،الدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف إمام أحمد والأستاذ رمضان عبد السلام مديري مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة

وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر،تحت إشراف الطب البيطرى،حيث سيتم ذبح 256 رأس ماشية( عجول) بواقع (206من مصر الخير +50 من الأورمان)، لتوزيعها على أكثر من 45 ألف و500 أسرة من الأولى بالرعاية ، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 17 رأساً ( 10 عجول من جمعية الأورمان +7 عجول من مؤسسة مصرالخير)،والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى

وأعرب المحافظ عن تقديره لمؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ،مثمنًاُ جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا،لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاءوالأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم

كما أشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، ،لافتاً إلى توجيهاته بفتح المجازر لذبح الأضاحي "بالمجان"للأهالي خلال أيام العيد،مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ،مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، منوها عن قراره بتشكيل لجنة للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئة

من جهتها أشارت الدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ،إلى أنه سيتم ذبح 206 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على اكثر من 37 ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل بالتعاون مع 195 جمعية شريكة ، حيث سيتم ذبح 7 رأسا صبيحة أول يوم العيد،ثم 131 رأس في اليوم الثاني ، وفي اليوم الثالث 68 رأس ، بمجازر اهناسيا والواسطى وبني سويف وببا ، مشيرة إلى تخصيص جزء منها لتوزيعه على عمال مشروعات النظافة بالوحدات المحلية و عمال مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي

فيما أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه تم توفير 350 أضحية من خلال ذبح 50عجلاً بلدياً بإجمالي 13 ألف كيلو لحوم طازجة ليستفيد منها 8500 أسرة من الأسر والفئات الأولى بالرعاية في 50 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري والوحدة المحلية،حيث يتم التوزيع سوف على مدار 4 أيام بداية من اليوم "السبت" والذي يشهد ذبح 10 رؤوس ، وفي اليوم الثاني 14 واليومين الثالث والرايع 26 رأس " 13 رأس في كل يوم