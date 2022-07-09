محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويوزع هدايا على المرضى احتفالا بالعيد.. صور

كما شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، المواطنين علي كورنيش النيل ببنها، عقب انتهاء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين وتقديم الورود للأطفال.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر بمدينة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وصدحت المساجد والساحات بتكبيرات العيد، ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة لـ " تكبيرات العيد " وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

وكان قد أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية قبيل عيد الأضحى المبارك رافقه خلالها الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، لتفقد عدد من الساحات الموجودة أمام المساجد والتي أعدتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلي تفقد عدد من المساجد وذلك للاطمئنان علي تجهيزها وتهيئتها لاستقبال المصلين، غدا السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما شملت الجولة اليوم تفقد عدد من معارض أهلا بالعيد والتي أقامتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لشراء مستلزمات العيد بالإضافة إلي تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ للاطمئنان علي استعداده وتجهيزه لذبح الاضاحي للمواطنين بالمجان.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد الساحات والمساجد المعدة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك حيث تفقد الساحة المقامة أمام مسجد الأشراف بمنطقة النجدة والساحة المقامة أمام مسجد عبد الفتاح قمر بغرب الاستاد، والساحة الموجودة أمام مسجد الرحمن الرحيم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى الساحة الموجودة أمام مسجد الزعايرة أمام مرور طوخ، وتفقد ساحة مسجد زعزع بجوار مركز شرطة طوخ، وساحة مسجد سيدى حسن الحمصي بمدينة قها، وساحة مسجد سيدى عواض بقليوب، وساحة شارع الرشاح بقليوب وفي مدينة شبرا الخيمة، وساحة مسجد البخاري بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وساحة مسجد الري بكورنيش النيل شبرا الخيمة.

وخلال الجولة وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل علي مدار أيام الأضحى المبارك والتواجد الميداني علي مدار أيام عيد الأضحى وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين غدا بصلاة العيد، والتنسيق مع إدارات المرور لمنع التكدسات المرورية بالشوارع.