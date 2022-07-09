محافظ الشرقية يتفقد مستشفى ههيا ويفتتح وحدة الأشعة المقطعية.. صور

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، داعيا المولي عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وقال محافظ الشرقية، إن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة وتتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة والبسمة

وعلى هامش الزيارة قام محافظ الشرقية بإفتتاح قسمي الأشعة والمعامل بمستشفي ههيا المركزي بتكلفة 6 مليون جنيه مؤكداً أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والإرتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية مميزة للمرضى وللمترددين عليها.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن قسم الأشعة يضم وحدة الأشعة السينية والأشعة التليفزيونية بالإضافة إلى وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة الشرقية، والبنك المركزي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة بأجهزة طبية بقيمة 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن التكلفة الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة القسم بلغت 700 ألف جنيه.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن قسم المعامل الجديد يحتوي علي "جهاز بيكمان، والذي يعد من أحدث الأجهزة المعملية لأداء كافة تحاليل الكيمياء بدقة عالية وكذلك جهاز توسون الجديد ، بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، والذي يقوم بعمل كافة تحاليل الهرمونات ومنها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية وتحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب، وجهاز swee lab لعمل صورة دم كاملة وأجهزة لتحليل نسبة الغازات بالدم، وجهاز باكتيك ، والذي يعد فريد من نوعه بمستشفيات الصحة، والمخصص لعمل مزارع الدم في وقت قياسي ونتائج ذات دقة عالية"، وبلغت التكلفة الإنشائية لأعمال التطوير بالمعامل نصف مليون جنيه، منهم 350 ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية، و150 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، مضيفاً إلى أنه تم توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض لقسم الأشعة وقسم المعامل، وتدريبهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة ههيا.

كما حرص محافظ الشرقية علي زيارة المرضي بمستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحي المبارك

رافق المحافظ الدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمستشار العسكري للمحافظة و حمدى شامة رئيس مركز ومدينة ههيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .