اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 08:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 07:49 ص
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود.. صور محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى.
 
وجاءت خطبة العيد حول أداب الاحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان الذى تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر إنتشار مرض كورونا، وأدى صلاة العيد الدكتور السيد مسعد ، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة.
 
أدى الصلاة رفقة المحافظ اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة و تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات والهيئات وجموع المواطنين.
وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة يؤم المصلين
وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة يؤم المصلين

 

صلاة العيد من ساحة مسجد مصطفى محمود بالدقى
صلاة العيد من ساحة مسجد مصطفى محمود بالدقى

 

محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد بالدقى
محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد بالدقى

 


صلاة العيد

العيد

عيد الاضحى

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

المئات يؤدون صلاة العيد بالبحيرة.. والبلالين ترسم البهجة على وجه الأطفال "صور"

السبت، 09 يوليه 2022 07:26 ص

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالأزهر والبلالين ترسم البهجة على وجه الأطفال.. فيديو

السبت، 09 يوليه 2022 07:04 ص

المنياوية يعيشون أجواء عيد الأضحى على كورنيش النيل بعد صلاة العيد "لايف"

السبت، 09 يوليه 2022 06:51 ص

الملايين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات فى المحافظات.. المحافظون ومدراء الأمن ورؤساء الجامعات يصلون العيد ويصافحون الأهالى ويقدمون الورود.. والفرحة تكسو وجوه المواطنين.. صور وفيديو

السبت، 09 يوليه 2022 06:47 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة