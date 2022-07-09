محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود.. صور

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى.

وجاءت خطبة العيد حول أداب الاحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان الذى تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر إنتشار مرض كورونا، وأدى صلاة العيد الدكتور السيد مسعد ، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة.

أدى الصلاة رفقة المحافظ اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة و تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات والهيئات وجموع المواطنين.