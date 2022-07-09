كما تضمن الخطاب، الذي وافق عليه قادة الأحزاب خلال اجتماعهم برئيس مجلس النواب، أنه من الضروري تشكيل إدارة جديدة برئيس وزراء جديد، ثم إجراء انتخابات عامة بعد فترة زمنية محددة.. حسبما ذكرت صحيفة /دايلي ميرور/ السريلانكية، على موقعها الالكتروني.



وأبلغ رئيس مجلس النواب، الرئيس السريلانكي بأن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج، قد اقترح بدائل والتي تضمنت تعيين رئيس الوزراء الحالي كرئيس قائم بالأعمال، ثم تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد.



وقال رئيس مجلس النواب، إن رئيس الوزراء قد توصل إلى اقتراح ثان، وهو أن يستقيل من منصبه والرئيس السريلانكي أيضا، ثم انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس جديد وأيضا رئيس وزراء جديد.



وتشهد سريلانكا حاليا، أسوأ أزمة اقتصادية منذ 7 عقود مع زيادة حادة في معدلات التضخم ونقص كبير في السلع الأساسية.. وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.



واقتحم متظاهرون، في وقت سابق اليوم، مقر إقامة رئيس الوزراء، وذلك في ظل استمرار المظاهرات الاحتجاجية بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.



يأتي ذلك عقب قيام المتظاهرين أيضا، اليوم باقتحام القصر الرئاسي، حيث فر الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" من مقر إقامته قبل وصولهم.