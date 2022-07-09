مجلس أطباء الدقهلية يزور الطبيب المصاب بـ68 غرزة على يد أسرة متوفية

الدقهلية شريف الديب

قام وفد من مجلس نقابة أطباء الدقهلية برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، و الدكتور عبد الناصر البحيري وكيل النقابة و الدكتور حامد عزت، و الدكتور أحمد عصام و الدكتورة نورا وجيه أعضاء مجلس نقابة الدقهلية، إضافة إلى الدكتور أحمد علي، و الدكتور أحمد حسين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، بزيارة الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ أمراض القلب بطب بنها ، والذي تم الإعتداء عليه فجر الأربعاء الماضي بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة.

واطمئن الوفد النقابي على الدكتور السيد الدركي واستمعوا إلى تفاصيل الواقعة منه والتي تلخصت في قيامه استجابة لاستغاثة زوج المريضة التي كانت تعاني من جلطة بالقلب وتحركه معه لمباشرة المريضة وإجراء تدخل علاجي سريع بالقسطرة، إلا أن المريضة توفاها الله إثر توقف عضلة القلب ونتيجة لاحتشاء القلب وفشلت كل محاولات الانعاش القلبي الرئوي لها، وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أنه فوجئ بأهلية المتوفية يقومون بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات به نتج عنها إجراء 68 غرزة جراحية له، إضافة إلى تحطيم محتويات المركز الطبي.

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ أمراض القلب المعتدي عليه أن تناوله عن البلاغ كان تحت تهديدات من أهلية المتوفية في ظل ظروف معنوية قاسية، كما أكد على تلقيه الدعم النقابي من مجلس نقابة أطباء الدقهلية فور علمهم بالواقعة، وأضاف الدكتور السيد الدركي أنه سيطلب من خلال نقابة أطباء الدقهلية، والنقابة العامة للأطباء، فتح التحقيق في ملابسات القضية وعدم النظر لتنازله كونه كان تحت تهديد.

من جانبهم أكد نقيب أطباء الدقهلية وأعضاء مجلس نقابة الدقهلية توفير كافة أوجه الدعم للطبيب وأسرته وأن مجلس نقابة أطباء الدقهلية في انعقاد دائم لحين حصول الطبيب وأسرته على كافة حقوقهم.

وبعدها توجه أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية لمقابلة مأمور قسم ثان المنصورة محل الواقعة، واتفقوا مع مأمور القسم على اتخاذ إجراءات تأمين الطبيب وأسرته، وقيام الفريق القانوني لنقابة الأطباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق في القضية وإثبات تعرض الدكتور الدركي للتهديدات ليقوم بالتنازل.