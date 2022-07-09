مجازر القليوبية تستقبل 577 رأس ماشية بأول أيام عيد الأضحى المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالقليوبية، أن مجازر محافظة القليوبية والبالغ عددها 30 مجزرًا استقبلت 577 رأس أضحية أبقار وجاموس حتى الثانية عشرة ظهرا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن المجازر مستمرة فى استقبال المذبوحات مجانا خلال عيد الأضحى المبارك، منوهًا بأنه تم منع ذبح ثلاثة أضاحٍ بمجزر العمار وميت حلفا وقليوب بسبب حالتها المرضية، والتى قد تمثل خطورة على صحة المواطنين عند تناولها.

وقال مدير مجازر محافظة القليوبية، فى تصريحات صحفية، إنه تم توجيه تعليمات صارمة لمجازر القليوبية والتى فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بمنع دخول الأضاحى المريضة والتى لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل.

وأشار الدكتور محمد شوق، إلى أنه تم منع عدد من الأضاحى والمذبوحات من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة، وبالتالى لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى حرصا على الصحة العامة للمواطنين.