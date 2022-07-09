ماذا تفعل إذا شعرت بالتعب أثناء أداء مناسك الحج؟.. "الصحة" تُجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب التماس الرعاية الصحية والعلاجية من عيادات البعثة الطبية في السعودية عند الشعور بأى أعراض مرضية، مشيرة إلى أن العيادات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى اتباع تعليمات الطبيب كاملة مع البعد عن فكرة تناول الأدوية دون الكشف والفحص، لافتة إلى أهمية الالتزام بالفندق حال ظهور أعراض مرضية.

يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.