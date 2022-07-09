لمرضى الكوليسترول.. احذر الإفراط فى اللحوم الحمراء بعيد الأضحى

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نُشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة قد يزيد أيضًا من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وبالنظر إلى أن الكثير من الدراسات الأخرى قد وجدت أن المستويات العالية من الكوليسترول مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعد اللحوم الحمراء من أكثر البروتينات إثارة للجدل، فهي مصدر للبروتين عالي الجودة وغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد فيجب تناولها بحذر خلال فترة العيد الأضحى، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

وتحتوى اللحوم الحمراء، على قدر كبير من الكوليسترول الضار (LDL)ربطت الأبحاث أيضًا بين استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الوفاة بشكل عام لكل من الرجال والنساء، وليست أول دراسة تجد صلة بين اللحوم والخرف، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن استهلاك اللحوم كان الرابط الغذائي الأكثر أهمية لمرض الزهايمر ، استنادًا إلى بيانات من 10 دول مختلفة.

تعتمد الدراسة الأخيرة على هذه المعلومات ولكنها تشير تحديدًا إلى اللحوم الحمراء باعتبارها أحد المذنبين الرئيسيين، كان لدى النساء في الدراسة اللواتي تناولن أكبر قدر من الدجاج خطر أقل للوفاة من الخرف ، بينما كانت النساء اللواتي تناولن معظم البيض نتائج صحية مختلطة ، كن أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان ولكنهن أقل عرضة للوفاة من الخرف.

وقال الدكتور وي باو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه لم يتضح في الدراسة سبب ارتباط البيض بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بالسرطان، وأشار إلى أن هناك طرقًا عديدة لتحضير البيض، ومع ذلك، خرجت بعض الأخبار الجيدة من الدراسة،كانت النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن المزيد من البروتينات النباتية، مثل المكسرات والفاصوليا والبازلاء، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الموت المبكر لأي سبب.