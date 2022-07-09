في أول أيام العيد.. الداخلية تطهر المحافظات من ترويج المخدرات

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من قضايا ترويج المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، وضبط عدد من المتهمين.

و استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط (شخص) وبحوزته (60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول).

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط (شخص - له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى– هاتف محمول).

أما في مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط (شخص)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وفي مديرية أمن الشرقية، تم ضبط (شخص)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط (شخصين)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتفى محمول – ميزان حساس).

وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

ومديرية أمن الغربية، تم ضبط (شخص- له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ومديرية أمن البحرالأحمر، تم ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

أما في مديرية أمن سوهاج، تم ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- طبنجة صوت وطلقتين صوت- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وفي جهود استهداف بؤرة السحر والجمال، تم ضبط (شخص)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.