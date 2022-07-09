فسحة العيد "الأهرامات بـ60 جنيها".. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية

كتب محمد أسعد

إن كنت تنوى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في العيد، ننشر قائمة أسعار تذاكر الزيارة، والتي تم تطبيقها مع بداية يوليو الجاري.

وتشمل القائمة 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 60 جنيها للمصري، على أن تكون 30 جنيها للطالب المصري.

تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:

1. منطقة أهرامات الجيزة

2. قلعة صلاح الدين الأيوبي

3. قصر البارون إمبان

4. قلعة قايتباي بالإسكندرية

5. وادي الملوك بالأقصر

6. قصر محمد علي بشبرا

و 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 40 جنيها للمصري، على أن تكون 20 جنيها للطالب المصري.

وتشمل القائمة:

1- معبد الكرنك بالأقصر.

2- الدير البحري بالأقصر.

3- معبد الأقصر.

4- معبد فيله بأسوان.

5- معبد كوم أمبو بأسوان.

6- معبد إدفو بأسوان.