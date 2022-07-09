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فسحة العيد "الأهرامات بـ60 جنيها".. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية

السبت، 09 يوليه 2022 07:33 م
فسحة العيد "الأهرامات بـ60 جنيها".. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية زيارة الأهرامات - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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إن كنت تنوى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في العيد، ننشر قائمة أسعار تذاكر الزيارة، والتي تم تطبيقها مع بداية يوليو الجاري.

وتشمل القائمة 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 60 جنيها للمصري، على أن تكون 30 جنيها للطالب المصري.

 

تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:

1.    منطقة أهرامات الجيزة

 

2.    قلعة صلاح الدين الأيوبي

 

3.    قصر البارون إمبان

 

4.    قلعة قايتباي بالإسكندرية

 

5.    وادي الملوك بالأقصر

 

6.    قصر محمد علي بشبرا

 

و 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 40 جنيها للمصري، على أن تكون 20 جنيها للطالب المصري.

وتشمل القائمة:

1- معبد الكرنك بالأقصر.

 

2- الدير البحري بالأقصر.

 

3- معبد الأقصر.

 

4- معبد فيله بأسوان.

 

5-  معبد كوم أمبو بأسوان.

 

6- معبد إدفو بأسوان.

 

 


السياحة والآثار

الآثار المصرية

عيد الأضحى

الأهرامات

أهرامات الجيزة



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