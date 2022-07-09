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فرحة العيد وصلت البحر.. زحام كبير على شاطئ دمياط فى أول أيام عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 09:27 ص
فرحة العيد وصلت البحر.. زحام كبير على شاطئ دمياط فى أول أيام عيد الأضحى
دمياط معتز الشربيني

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان بث مباشر "فرحة العيد وصلت البحر .. زحام كبير على شاطئ دمياط فى أول أيام عيد الأضحى".
 
 
وحرص أغلب أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاررة علي قضاء اول ايام عيد  الأضحى علي شاطئ  البحر في رأس البر للاستمتاع بجمال البحر وقضاء اوقات ممتعة
 
استعد شاطيء رأس البر لاستقبال روادة  بطول 3600 متر ويوجد 33 برج انقاذ علي موزع على طول الشاطئ ويوجد 120 منقذ موزعين على هذه الأبراج بخلاف معدات الانقاذ التي تقوم بمسح الشاطئ على مدار اليوم لحماية رواده.
 
يستمر اقبال رواد ومحبي راس البر علي مدار ايام تجازة عيد الأضحي المبارك.
 
 

 


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