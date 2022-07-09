عشان عيد الأضحى يعدي على خير.. أمراض يجب على أصحابها التقليل من اللحوم

فاطمة ياسر

فتة ولحمة وكبدة وكرشة وممبار ورقاق.. أطعمة أساسية في عيد الأضحى المبارك، ولكن هناك بعض المرضى الممنوعين من تناول اللحوم بشكل عام، وفي عيد الأضحي بشكل خاص، حتى لا يتعرضون لأي مشاكل صحية.

فاللحوم تعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي غنية بالعناصر والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، كالبروتين، والدهون، والكالسيوم، والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والزنك وفيتامين ب، ولكن بالرغم من عناصرها المهمة إلا أنها تعد ممنوعة لدي البعض.

ولذا يستعرض التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، الفئات الممنوعة من تناول اللحوم في عيد الأضحي، وهم:

-مرضي ارتفاع ضغط الدم:



نظرا لاحتواء اللحوم علي نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم، فالإسراف في تناولها قد يتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولها.

-الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول:



لأن اللحوم غنية بنسبة عالية من الدهون، فهذا يجعلها من الأطعمة المسببة لارتفاع نسبة الكولسترول الضار بالجسم، ولذا إذا كنت مريض ارتفاع الكولسترول فعليك عدم الإسراف في تناولها، وأيضا احرص علي تناولها خالية من الدهون.

- مرضى النقرس:



نظرا لان اللحوم الحمراء تتسبب في ارتفاع نسبة مادة البيورين وحمض اليوريك في الدم، والإسراف في تناولها يتسبب في الشعور بألم شديد في المفاصل والتورم، ولذا تجنب هذا الأمر عن طريق عدم الإسراف في تناول اللحوم خلال عيد الأضحي.