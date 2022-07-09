اليوم السابع
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ضبط 2000 رغيف وخبز ناقص الوزن فى حملة تموينية بالغربية.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 06:11 م
ضبط 2000 رغيف وخبز ناقص الوزن فى حملة تموينية بالغربية.. صور حملة تموينية بالغربية
الغربيــــة عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة للرقابة التموينية على الأسواق، وخاصة خلال فترة الأعياد، حيث تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات للمرور بدائرة مركز كفر الزيات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية بنوفر، لحيازتة بغرض البيع في السوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، عدد 2000 رغيف وتم ضبط هذه الكمية.

كما تم تحرير 4 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (15_19_11_9)جرام لمخابز بلدية بناحية الدلجمون وبلشاي.
 
وتحرير 2  مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية بلشاي، و2 مخالفة عدم إعطاء بون صرف 2 مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد لمخابز بلدية بناحية كفر الزيات.
 
بالنسبة للأسواق تم تحرير  4 محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية بمدينة كفر الزيات.
 
مخابز (1)
مخابز (1)

مخابز (2)
مخابز (2)

مخابز (3)
مخابز (3)

مخابز (4)
مخابز (4)

مخابز (5)
مخابز (5)
 

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