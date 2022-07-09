ضبط 16982 مخالفة مرورية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 16982 مخالفة مرورية متنوعة .

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16982) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(5473) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(96) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(10) مخالفات شروط التراخيص.

(4) مخالفات موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.