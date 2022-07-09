ضبط 164 قطعة سلاح فى حملات أمنية على محافظات الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (164) قطعة سلاح نارى، (189) قضية مخدرات وتنفيذ (87592) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 164 قطعة سلاح نارى بحوزة 146 متهم).. وذلك على النحو التالى::

رشاش جرينوف.

(24) بندقية آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(113) فرد محلى.

(435) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(196) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87592) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالي::

(350) حكم جناية.

(26149) حكم حبس جزئى.

(4321) حكم حبس مستأنف.

(44569) حكم غرامة.

(12203) مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (189) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,258 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9,645 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,515كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,045 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (795 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (520 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (250 جرام).

عدد (3761) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22208) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية .