ضبط 16 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (17) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7194) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.