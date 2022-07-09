ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 أشخاص في القاهرة بقصد الاتجار

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنت من ضبط (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة "ملـك وقيـادة أحدهم" بـدون ترخيص وبحوزتهم عدد 90 فرش من مخدر الحشيـش وزنت 9 كيلوجرام، 5 هواتف محمـولة .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجـار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.