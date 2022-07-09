اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 أشخاص في القاهرة بقصد الاتجار

السبت، 09 يوليه 2022 12:26 م
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 أشخاص في القاهرة بقصد الاتجار كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنت من ضبط (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة "ملـك وقيـادة أحدهم" بـدون ترخيص وبحوزتهم عدد 90 فرش من مخدر الحشيـش وزنت 9 كيلوجرام، 5 هواتف محمـولة .

  بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة   بقصد الإتجـار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حشيش

مخدرات

مدينة السلام

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة المخدرات



الموضوعات المتعلقة

في أول أيام العيد.. الداخلية تطهر المحافظات من ترويج المخدرات

السبت، 09 يوليه 2022 12:18 م

المرور يضع خطة لعيد الأضحى.. نشر خدمات بأماكن الازدحام لمنع الكثافات.. وحملات لرصد متعاطى المخدرات بالطرق.. وتكثيف مهام الإغاثة بالمحاور.. وغرف مراقبة ومتابعة دورية للحركة على كافة الطرق والكبارى

السبت، 09 يوليه 2022 04:00 ص

الداخلية تضبط 38 ألف قرص مخدر ليلة العيد

الجمعة، 08 يوليه 2022 08:14 م

ضبط 161 قطعة سلاح نارى و206 قضايا مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائى

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة